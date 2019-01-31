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غرفة تبوك تدعو المؤسسات والشركات لإقامة وتنظيم معرض المنتجات الوطنية الاستهلاكية

غرفة تبوك تدعو المؤسسات والشركات لإقامة وتنظيم معرض المنتجات الوطنية الاستهلاكية
http://almnatiq.net/?p=686940
المناطق - تبوك
دعت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك المؤسسات والشركات المرخصة لتقديم عروضها لإقامة وتنظيم معرض المنتجات الوطنية الاستهلاكية التابعة لغرفة تبوك.
واشترطت الغرفة بتبوك على المتقدمين لإقامة وتنظيم المعرض الالتزام بالضوابط والتعليمات ووسائل الأمن والسلامة الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى وجود سجل تجاري وشهادة الزكاة والدخل واشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.
وأوضحت الغرفة أن تقديم العروض سوف يكون بمقر الغرفة بتبوك اعتباراً من اليوم ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 5 /6/ 1440هـ على أن يكون موعد فتح المظاريف يوم الإثنين 6 / 6 / 1440هـ.
يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية بتبوك تسعى من خلال إقامة معرض المنتجات الوطنية الاستهلاكية والذي يستمر على مدى “15” يوماً اعتباراً من 15 / 6 / 1440هـ, إلى إحداث حراكٌ اقتصادي ورواجٌ تجاري وفرص عمل جاذبة بالمنطقة, بتمكين الشركات التجارية من ترويج منتجاتها وخدماتها وإيجاد قنوات توزيع لها في الأسواق المحلية.

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