لجنة التنمية بحي بدر والشفا تكرم الاعلامي الحربي

الرياض - فلاج الشعيفاني

كرمت اللجنة الاجتماعية بحيي بدر والشفا بمدينة الرياض الاستاذ فواز بن سليمان الحربي ، نظير ماقدمة من جهود ودعم لأعمال اللجنة في مجال التطوع والاعلام.

اوضح ذلك رئيس اللجنة الاستاذ/ صالح بن مبارك ال شايع بأن اللجنة تحرص دائما لجذب المتطوعين والمتعاونين من الحي وابنائه، واصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية، لتقديم برامج وانشطة تخدم ابناء الحي.

وتابع آل شايع حديثه بأن الحربي يعتبر من الكوادر الوطنية التي قدمت العديد من الخدمات للجنة من اعمال تطوعية واعلامية كان لها الاثر الايجابي لعمل اللجنة.

واختتم ال شايع بأنه سيكون خلال الفترة القادمة فتح باب التطوع للعموم في اعمال اللجنة وبرامجها وانشطتها مستمدة تلك المبادرة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ الداعمه لمثل هذه المبادرات.