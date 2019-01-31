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بمشاركة 330 طالب من عدة جنسيات

مهرجان «تراث الشعوب» بجامعة القصيم يحتضن عروضًا فولكلورية من 20 دولة

مهرجان «تراث الشعوب» بجامعة القصيم يحتضن عروضًا فولكلورية من 20 دولة
http://almnatiq.net/?p=686952
المناطق - بريدة
شارك أكثر من 330 طالب من السعوديين وطلاب المنح من عدة جنسيات في مهرجان «تراث الشعوب 40» في نسخته الخامسة بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية بالمليداء على مدى ثلاثة أيام، حيث تقدم الأجنحة المشاركة من أكثر من 20 دولة عروضًا مسرحية وفلكورية وإنشادية وترفيهية طوال فترة المهرجان للتعرف على أشكال متنوعة من الموروثات الشعبية وحضارات الدول.
 
ويعد أبرز تلك العروض التي تم تقديمها، عرض دولة إندونيسيا الذي تضمن النشيد الوطني ومسرحية عن استقلال البلاد وعروض الدفاع عن النفس والألعاب التراثية، وفي جناح باكستان تم إنشاد السلام الوطني، وقدمت غامبيا مسرحية ورقصة شهيرة لديهم ومسرحية استدعاء ملك الغابة، في حين أنشد طلاب بنجلاديش السلام الوطني وقدموا مسرحية صامتة وعددا من الألعاب الشهيرة لديهم، فيما ألقت سوريا قصيدة ومسرحية تراثية وموال، وقدمت اليمن عروضًا فلكورية، كما أنشدت الهند نشيدها الوطني وعرضت ألبانيا مسرحية، وقدمت تشاد مسرحية عن كيفية تحفيظ القرآن وفعالية زفة العريس.
كما قدم طلاب دولة غانا مسرحية استقبال الملك، بينما أقامت فلسطين مسابقة “الكلمات فلسطينية تراثية”، وقدمت الفلبين عروض الكاراتيه ومسرحية بر الوالدين وساحل العاج قدمت عروض الرقص، وسريلانكا ألعاب تراثية وأفغانستان مقطوعة إنشادية.
 
يذكر أن الجامعة تقيم هذا المهرجان بهدف إثراء التنوع الثقافي والحضاري الذي يتمثل في طلاب المنح بالجامعة والذين يمثلون أكثر من 75 جنسية من مختلف قارات العالم، حيث تشارك الدول بمعارض خاصة تستعرض فيها أهم المعلومات التاريخية والثقافية للدولة، وأهم المأكولات والمأثورات الشعبية والتراث الموروث في تلك الدول. 

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