لقاء تشاوري لوزراء خارجية المملكة والكويت والإمارات والبحرين ومصر والأردن في عمان

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http://almnatiq.net/?p=686964
المناطق - واس

عقد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، ومعالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومعالي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، لقاءً تشاوريًا، بدأ في جلسة مسائية مساء أمس، واختتم أعماله الْيَوْمَ في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، وسبل التعامل معها بما ينهي أزمات المنطقة، ويلبي الهدف المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار خدمة للمصالح العربية.
وأفاد في تصريحات صحفية، بأن اللقاء كان إيجابيًا بناًء وأتاح حوارًا موسعًا بأجندة مفتوحة حول التطورات في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.

 

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