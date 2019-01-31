أمين عسير يوجه بإنجاز طريق الملاحة و بلدية المجاردة تنهي اعمالها

المناطق - المجاردة

وجه امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مؤخرا ، بلدية المجاردة بإنهاء الاعمال بشكل عاجل في مشروع سفلته طريق وادي الملاحة و الانتهاء منه في اسرع وقت .

حيث جاء توجيه الدكتور وليد الحميدي من باب حس المسؤول الذي يتلمس حاجات المواطنين و يعمل على تذليل العقبات امامهم لتسهيل تقديم كافة الخدمات البلدية للمستفيدين دون استثناء .

هذا و قد انتهت بلدية محافظة المجاردة ممثلة في إدارة المشاريع مساء يوم امس من العمل بطريق الملاحة بعد ان انهت كافة اعمالها بمشروع سفلتة طريق وادي الملاحة و التي شملت أعمال الرش والسفلتة ضمن مشاريع البلدية ، وذلك بناء على توجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي وجّه بسرعة إنجاز هذا المشروع و الانتهاء منه في أسرع وقت.

و على ضوء ذلك أشاد الأهالي بدور امانة منطقة عسير ممثلة بأمينها الدكتور وليد الحميدي الذي يسعى جاهدا لتلبية كافة مطالب الأهالي و التيسير عليهم و تلمس حاجاتهم من خلال رفع معاناتهم و التفاعل السريع معهم من قبله في فترة قصيرة مقدمين بذلك شكرهم لأمانة منطقة عسير و على رأسها الدكتور وليد الحميدي على هذا التفاعل مثمنين جهوده في خدمة الوطن و المواطن .

الجدير بالذكر بان توجيه الدكتور وليد الحميدي جاء من باب تلبيته لاحتياجات المواطنين وتلمسها و رفع المعاناة عن الأهالي .