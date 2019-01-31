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بدء فعاليات ورشة تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية

بدء فعاليات ورشة تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=686974
جازان - فضة آل عطيف

بدأت اليوم, فعاليات ورشة العمل التي استضافتها إمارة منطقة جازان تحت عنوان “تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية”, بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس, ومعالي نائبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت محمد يوسف الرماح ووكلاء إمارات مناطق المملكة, وذلك بقاعة التدريب بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وألقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خلال حفل افتتاح الورشة كلمة رحب فيها بالمشاركين, مؤكداً أن الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش والدورات والبرامج التدريبية التي ستنفذها الوزارة بهذا الصدد وغيرها من الموضوعات التي تعمل الوزارتين وبقية القطاعات والجهات الحكومية.

من جهتها ألقت الدكتورة الرماح كلمة أشارت فيها لأهمية عمل جميع الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق النجاح بما يضمن بناء مجتمع قوي وتمكين مواطن اقتصادياً في شتى المجالات والإنتاجية من خلال رفع الوعي وتحقيق أهداف التنمية بالتعاون بين مختلف القطاعات والوزارات, وأن يكون القطاع الغير ربحي هو المحور الثالث في اقتصاد الوطن, على أن تقوم إمارات المناطق بتحديد الاحتياجات وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطوير اللجان الأهلية , على أن يكون التوطين بحسب حاجة كل منطقة وبالتعاون مع بنك التنمية وصندوق الموارد البشرية , راجية العون والتوفيق من الله تعالى للمشاركين في الورشة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

عقب ذلك بدأت فعاليات الورشة التي تضمن العديد من أوراق العمل في العديد من الموضوعات التي تهم عمل الوزارتين وتخدم الصالح العام.

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