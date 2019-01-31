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بلدية صفوى تضبط (٥٠) كيلوغرام مواد غذائية فاسدة وتغلق محلا

بلدية صفوى تضبط (٥٠) كيلوغرام مواد غذائية فاسدة وتغلق محلا

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بلدية صفوى تضبط (٥٠) كيلوغرام مواد غذائية فاسدة وتغلق محلا

بلدية صفوى تضبط (٥٠) كيلوغرام مواد غذائية فاسدة وتغلق محلا
http://almnatiq.net/?p=686980
المناطق - القطيف

تمكنت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف، مؤخرا من ضبط وإتلاف (٥٠) كيلوغرام من المواد يتم تجهيزها في منزل مخالف، وتم اغلاق المحل الذي يبيعها، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من التزام جميع المنشآت الصحية باشتراطات السلامة الصحية ورصد العديد من المخالفات الصحية، وتأتي هذه الجولات والحملات الرقابية ضمن حملة معالجة التشوه البصري (#غذاؤكم_أمانة)، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل إن البلدية تسعى في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية ودعا إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الالكترونية الرسمية.

من جهته أوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن بلدية صفوى تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تنص على منع هذا التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل من يحاول الإضرار بصحة المواطنين والمقيمين, مهيبا بأهالي المحافظة لأخذ الحيطة وعدم شراء أغذية لا يعرف مصدرها.

وأبان أن ما تم مصادرته عبارة عن (٥٠كغ) من المواد الغذائية التي تم تجهيزها في بيئة غير مناسبة وتم اغلاق المحل التابع له.

وأكد على أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية حرصا على سلامة المستهلك، ونأمل من كافة الأخوة الإبلاغ عبر مركز ٩٤٠ عند وجود أي مخالفات او ملاحظات.

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