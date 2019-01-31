سياحة الرياض تناقش توطين المهن السياحية مع برنامج التوطين

المناطق - الرياض

بادرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، بعرض نتائج حملاتها في تنفيذ برنامج توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني في المنطقة، على فريق برنامج التوطين بإمارة منطقة الرياض، حيث التقى المهندس عبدالعزيز آل حسن مدير عام الهيئة بمنطقة الرياض، بأمين البرنامج المهندس محمد العمار وبحضور أمين مجلس المنطقة عادل الحمدان.

ويسعى فرع الهيئة بمنطقة الرياض إلى المشاركة في جهود برنامج التوطين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أهداف البرنامج في أحد أهم القطاعات في سوق العمل بالمملكة.

وأفاد آل حسن أنه استعرض خلال الاجتماع، نتائج برامج وخطط هيئة السياحة في التدريب والتأهيل لتوطين الوظائف والمهن في قطاع السياحة والتراث الوطني، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض وقعت مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مؤخراً اتفاقية عمل مشترك لتدريب وتأهيل القادرين على العمل من الأسر الضمانية، وتنفيذ مجموعة من الدورات المتعلقة بالإرشاد السياحي وإدارة المنشآت السياحية لهم، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”؛ بهدف توطين الوظائف في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة.

وذكر أن هيئة السياحة تكثف جهودها خلال هذه الفترة من خلال حملات الرقابة والتفتيش على القطاعات والمهن المستهدف توطينها في خطة الرقابة على الأنشطة السياحية؛ للتأكد من تفعيل خطط توطين الوظائف السياحية وضمان استدامتها، مبيناً أن هذه الجولات التي يقوم بها بجانب عدد من المختصين ومسؤولي إدارة التراخيص في فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض، تشمل زيارات تفتيشية ورقابية بمحافظات ومدن المنطقة لمنشآت الإيواء السياحي، وكالات السفر والسياحة، منظمي الرحلات السياحية، الإرشاد السياحي، مكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها، والمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

وقال مديرعام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض: “تأتي هذه الجولات الرقابية في إطار السعي إلى توطين المهن السياحية ورفع نسب السعودة في المنشآت السياحية لتحقيق هدف مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني 2020، بالتعاون بين المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع الإدارة العامة للتراخيص وفروع الهيئة في المناطق ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.