أمانة عسير .. في لفتة وطنية تتلمس حاجات أسر شهداء الواجب من أبناء مركز قنا

المناطق - أبها

في لفتة وطنية واجتماعية ، بادرت أمانة منطقة عسير بتلمس حاجات أسر شهداء الواجب من أبناء مركز قنا بناء على توجيه امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و بمتابعة من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

حيث وجه امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، رئيس بلدية قنا بسرعة انهاء اعمال السفلتة لطريق المؤدي لمنزلي اسرة الشهيد إبراهيم موسى ال ماشي و منزل اسرة المصاب في الحد الجنوبي هادي مفرح علي .

و بناء على توجيه الحميدي باشرت بلدية قنا اعمالها اليوم التالي مباشرة لتنهي بذلك اعمال السفلتة لطريقين المؤدي الى منازل الاسرتين حيث تم الانتهاء من الاعمال بوقت قياسي و في لفتة نالت رضى واستحسان الكثير من المواطنين .

فيما أوضح الدكتور وليد الحميدي بأن التوجيه العاجل بسفلتة الطرق المؤدية الى منازل اسر الشهداء و مصابي الحد الجنوبي هو واجب علينا اتجاه تلك الاسر الغالية علينا ، و تأتي تلك الجهود ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها امانة منطقة عسير خاصة وبلدياتها كافة بتقديم كل احتياجات اسر الشهداء و المصابين بالحد الجنوبي و تلمس حاجاتهم و تسهيل كافة الإجراءات لهم خصوصا وان شهداء و مصابي الحد الجنوبي هم ابطال هذا الوطن بعد ان ضحوا بأنفسهم لخدمة دينه ومليكة ووطنه.

مردفا بأنه ليس هناك أعظم ولاء من التضحيات التي يقدمها جنودنا البواسل في كل يوم من أجل هذه الأرض الغالية، مقدمين أرواحهم في سبيل أن ننعم بالأمان والاستقرار .

من جهتها أبدت الاسر شكرها وتقديرها لسمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على اللفتة التي ليست بمستغربة منهما في ظل دعم حكومتنا الرشيدة.

الجدير بالذكر فإن مثل هذه المبادرات التي تقوم بها امانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها و فق توجيهات امينها الدكتور وليد الحميدي و حرصه لها الأثر الكبير في إسعاد أسر شهداء الواجب ، و كل ذلك يعكس ما يتميز به المجتمع السعودي من تماسك في بنائه وترابط بين أبنائه وتلاحم قادته.