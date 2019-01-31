منتدى عبقر يهدي أمسيته للراحل الصقاعي‬

جدة - عادل الزهراني

أهدى منتدى عبقر بالنادي الأدبي الثقافي بجدة مساء أمس نصا قصصيا كتب خصيصا لروح الشاعر الراحل غرم الله الصقاعي نصا بعنوان ” آن للشمس أن تستقيل ” للشاعر والقاص على السعلى نالت استحسان الحضور وذلك في احتفاليةً خاصة بالإصدارات الشعرية الأخيرة لكوكبة من شعراء وشاعرات و أعضاء منتدى عبقر الشعري وتوقيع إصداراتهم الأدبية ضمن أمسية بمشاركة شعراء منتدى عبقر وضم كل من الدكتور يوسف العارف على السعلى، خيرالله بن زربان، عبدالله ناجي ،سيف المرواني، صباح فارسي،محمد سيدي ، محمد عمر فلاته، فاطمة المرواني، جوهرة يوسف، هشام الحربي، ياسين مجلي، خليل الشريف ..‬

‫في البداية تحدث عبدالعزيز حمود الشريف رئيس منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الادبي مرحباً بالجميع في هذه الأمسية وهذا الكرنفال الجميل، مضيفاً أن هذه الاحتفائية تأتي سعيا من النادي لمواصلة دعم الحركة الثقافية وإثرائها عبر فعالياته، ويعد تتويجا لإبداع المشاركين الذين واكبوا المنتدى منذ انطلاقته وكانوا على قدر من الفاعلية والحضور الإبداعي المميز ، وفي هذا المساء البهي نحتفل بهذه المؤلفات, ونشكر أصحابها الذين أثروا المكتبة العربية بإنتاجهم وإبداعهم..‬

‫في البداية تم عرض مرئي لإصدارات المشاركين من إعداد الشاعر خالد الكديسي ثم أدار دفة الأمسية الإعلامي صادق الشعلان ، معلناً بداية الأمسية مع كل شاعر بقراءة بعض من قصائد إصداراته. تلى ذلك مداخلات الحضور وتوجيه استفساراتهم إلى المؤلفين مباشرة، والتي علق عليها مؤلفي الإصدارات كلٌّ فيما يخصه.‬

‫وكان قد حضر نخبة من الكتاب والمفكرين والمهتمين بالأدب والشعر. وفي ختام الأمسية كرّم الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف رئيس منتدى عبقر الشعري بحضور الشاعر ابراهيم طالع والاعلامى محمد العسيري الشعراء المشاركين، ثم التقطت الصور التذكارية، ودعا جميع الحضور إلى الحصول على مؤلفات المحتفى بهم موقعة من مؤلفيها