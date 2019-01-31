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محافظ ينبع يلتقى مدير جوازات منطقة المدينة المنورة

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محافظ ينبع يلتقى مدير جوازات منطقة المدينة المنورة

محافظ ينبع يلتقى مدير جوازات منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=686995
المناطق - المدينة المنورة

التقى اليوم محافظ ينبع الأستاذ / سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة العميد / بدر بن معيوف المطيري مدير جوازات منطقة المدينة المنورة يرافقه فريق عمل  حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وشكره على الزياره وأثنى على الجهود التي تبذلها  فروع الجوازات لخدمة المواطن والمقيم تلى ذلك مناقشة ما يتعلق بأعمال الجوازات بالمحافظة خاصة ما يقدم من تسهيل وخدمة للزوار والمعتمرين عبر منافذ الدخول بينبع ومنها ميناء ينبع التجاري ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز  وفي ختام اللقاء شكر مدير جوزات منطقة المدينة المنورة محافظ ينبع على ماتلقاه فروع الجوزات بالمحافظة من دعم واهتمام 0حضر اللقاء وكيل محافظ ينبع الأستاذ / عايض بن سعيد أل مشيط ومدير جوازات محافظة ينبع العقيد / لافي بن سمران الرفاعي يذكر ان مدير جوازات منطقة المدينة المنورة قام بجولة ميدانية على جوازات ينبع وفروعها بهدف الوقوف على سير العمل وتذليل المعوقات ومتابعة تقديم كافة الخدمات للمواطن والمقيم

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