أمير مكة المكرمة بالنيابة يستعرض أعمال وزارة الحج والعمرة

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رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح جرى خلاله استعراض أعمال الوزارة لتطوير منظومة الحج والعمرة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال تعزيز التنسيق بين كافة أطراف منظومة الحج والعمرة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع مستوى الأداء بما يخدم مبادرات قطاع الحج والعمرة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض لمبادرات الوزارة الهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن ومن بينها خطوات التوسع في مبادرة ” طريق مكة” والتي يتم فيها إنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلدانهم ، كذلك مبادرة إطلاق مركز التحكم والمراقبة الإلكترونية في الوزارة والهادف لربط مراكز خدمات الحجاج والمعتمرين بصناع القرار الهادف لتسريع الإجراءات وإنهاء الملاحظات، بالإضافة لتوسيع التنسيق مع القطاع الخاص والهيئة التنسيقية ومؤسسات الطوافة بهدف الاستعداد لتطبيق رؤية المملكة 2030 للنهوض بخدمات الحج والعمرة ، وأيضاً مبادرة التحول من ثقافة العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام.