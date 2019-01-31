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أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع الإعلام بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع الإعلام بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=687002
المناطق - جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة في جدة ، مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه ، يرافقه عددٌ من مسؤولي الفرع .
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرحٍ عن أعمال الفرع التي ينفذها لتعزيز الدور الإعلامي في المنطقة .

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