احدث الأخبار

أمير الجوف يستمع لإحتياج الشباب والإعلاميين والرياضيين بطبرجل
أبرز المواد
 الأحوال المدنية بعسير تنظم لقاءً توعويًا في جمعية الجنوب النسائية
منطقة عسير
 مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض يناقش مبادرات جمعية بنيان الخيرية
منطقة الرياض
 أمير الجوف يزور المستشفى العام ولجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل
أبرز المواد
 أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل
أبرز المواد
 امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني
أبرز المواد
 كلية التربية تحتضن اللقاء السادس من برنامج إثراء لمنسوبي تعليم سراة عبيدة
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد تختتم فعاليات الأسبوع القرآني الأول “بالقرآن نحيا”
منطقة عسير
 نائب أمير منطقة جازان يشارك بإحدى جلسات ورشة تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع الإعلام بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة بالنيابة يستعرض أعمال وزارة الحج والعمرة
أبرز المواد
 محافظ ينبع يلتقى مدير جوازات منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
أمير الجوف يستمع لإحتياج الشباب والإعلاميين والرياضيين بطبرجل

أمير الجوف يستمع لإحتياج الشباب والإعلاميين والرياضيين بطبرجل

أبرز المواد
الأحوال المدنية بعسير تنظم لقاءً توعويًا في جمعية الجنوب النسائية

الأحوال المدنية بعسير تنظم لقاءً توعويًا في جمعية الجنوب النسائية

منطقة عسير
مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض يناقش مبادرات جمعية بنيان الخيرية

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض يناقش مبادرات جمعية بنيان الخيرية

منطقة الرياض
أمير الجوف يزور المستشفى العام ولجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل

أمير الجوف يزور المستشفى العام ولجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل

أبرز المواد

نائب أمير منطقة جازان يشارك بإحدى جلسات ورشة تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل

نائب أمير منطقة جازان يشارك بإحدى جلسات ورشة تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل
http://almnatiq.net/?p=687005
جازان - فضة آل عطيف
شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, في إحدى جلسات ورشة العمل التي استضافتها إمارة منطقة جازان تحت عنوان ” تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية , بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس , ومعالي نائبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت محمد يوسف الرماح ووكلاء إمارات مناطق المملكة , وذلك بقاعة التدريب بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
ورحب سموه بضيوف المنطقة من أصحاب المعالي نواب وكلاء الوزراء ووكلاء مناطق المملكة , متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الورشة.
وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز, أهمية الورشة وما تضمنته من أوراق عمل شملت التعريف بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتحديات وسبل التعاون بينها وبين إمارات المناطق وبقية الجهات الخدمية الأخرى وعدد من الموضوعات ذات العلاقة بتوطين العمل بالقطاع الخاص ومقترح إنشاء مجالس للتنمية الاجتماعية بالمناطق وكذا وبرنامج للتنمية الاجتماعية بكل منطقة سعياً لتحديد الاجتياجات التنموية بجميع مناطق وطننا العزيز.
ووجه سموه بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المرجوة من الورشة والخروج بالتوصيات التي تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يستمع لإحتياج الشباب والإعلاميين والرياضيين بطبرجل

أمير الجوف يستمع لإحتياج الشباب والإعلاميين والرياضيين بطبرجل
أمير الجوف يزور المستشفى العام ولجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل

أمير الجوف يزور المستشفى العام ولجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل
أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*