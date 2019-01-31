نائب أمير منطقة جازان يشارك بإحدى جلسات ورشة تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل

جازان - فضة آل عطيف

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, في إحدى جلسات ورشة العمل التي استضافتها إمارة منطقة جازان تحت عنوان ” تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية , بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس , ومعالي نائبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت محمد يوسف الرماح ووكلاء إمارات مناطق المملكة , وذلك بقاعة التدريب بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

ورحب سموه بضيوف المنطقة من أصحاب المعالي نواب وكلاء الوزراء ووكلاء مناطق المملكة , متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الورشة.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز, أهمية الورشة وما تضمنته من أوراق عمل شملت التعريف بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتحديات وسبل التعاون بينها وبين إمارات المناطق وبقية الجهات الخدمية الأخرى وعدد من الموضوعات ذات العلاقة بتوطين العمل بالقطاع الخاص ومقترح إنشاء مجالس للتنمية الاجتماعية بالمناطق وكذا وبرنامج للتنمية الاجتماعية بكل منطقة سعياً لتحديد الاجتياجات التنموية بجميع مناطق وطننا العزيز.

ووجه سموه بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المرجوة من الورشة والخروج بالتوصيات التي تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.