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جامعة الملك خالد تختتم فعاليات الأسبوع القرآني الأول “بالقرآن نحيا”

جامعة الملك خالد تختتم فعاليات الأسبوع القرآني الأول “بالقرآن نحيا”
http://almnatiq.net/?p=687008
المناطق - أبها

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في قسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين، فعاليات الأسبوع القرآني الأول صباح اليوم الخميس، والمقام تحت عنوان “بالقرآن نحيا”، في مقر الكلية بالمدينة الجامعية بأبها “قريقر”.

حيث افتتح عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد بن ظافر الشهري مطلع الأسبوع الجاري الخيمة القرآنية الخاصة بالفعالية والتي يتم فيها تلقي دروس التلاوة والتجويد والتفسير، إضافة إلى معرض مصاحب يضم عددًا من اللوحات المصورة التي تهتم وتحث على العناية بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وتدبرًا وتطبيقًا.

وشهد الأسبوع القرآني عددًا من الفعاليات التي أقيمت طيلة أيام الأسبوع متضمنة دروسًا في التفسير والتجويد وتحسين التلاوة، وكذلك كلمات توجيهية بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر في جامع الأمير فيصل بن خالد بمقر الجامعة، وكلمة في مسجد المجمع الأكاديمي بالمحالة، وكلمة في مسجد الإسكان الطلابي بلعصان بعد صلاة المغرب، تناولت حث الطلاب على الإقبال على القرآن والعناية به تلاوة وحفظًا وتدبرًا وعملاً.

كما أقيمت ضمن فعاليات الأسبوع دورة تدريبية بعنوان “مفاتيح قرآنية في التعامل مع القرآن الكريم”، بالإضافة إلى ندوة “بالقرآن نحيا” التي تناولت عدة محاور من أبرزها محور جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في قسم القرآن وعلومه، وبحضور عميد كلية الشريعة والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية في البكالوريوس والدراسات العليا، وعدد من طلاب المنح من أكثر من 20 دولة.

وضمن فعاليات الأسبوع نظم قسم القرآن وعلومه مسابقة أعذب تلاوة، والتي شارك فيها مجموعة من الطلاب، يتم من خلالها ترشيح خمسة فائزين على مستوى الجامعة.

يذكر أن الأسبوع شهد إقبالاً كبيرًا من طلاب الشريعة وكافة الكليات، محققًا الأهداف المرجوة منه، من أهمها العناية بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا وتطبيقًا، مع إعانة الطلاب على تحسين تلاوة القرآن الكريم، وإذكاء روح التنافس بينهم في الإقبال على القرآن حفظًا وتلاوةً.

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