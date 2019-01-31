كلية التربية تحتضن اللقاء السادس من برنامج إثراء لمنسوبي تعليم سراة عبيدة

المناطق - أبها

عقدت الجمعية السعودية العلمية للمعلم “جسم” بالتعاون مع جامعة الملك خالد وإدارة التعليم بسراة عبيدة ممثلة بالإشراف التربوي قسم القيادة المدرسية اللقاء السادس من سلسلة لقاءات برنامج إثراء، بحضور رئيس جمعية جسم للمعلم عميد كلية التربية د.عبدالله آل كاسي وأكثر من 64 قائدا ومشرفا، وذلك في كلية التربية في جامعة الملك خالد.

وناقش اللقاء الذي استهدف قادة المدارس ومشرفيها في المحافظة “القيادة المدرسية” في ستة موضوعات متنوعة قدمها ستة محاضرين على مدى يومين، حيث تضمنت الجلسة الأولى موضوعين الأول حول منظومة الأداء الإشرافي لـ د. محمد غريب، والثاني حول الأساليب الإشرافية لـ د. محمود عبدالتواب، فيما ناقشت الجلسة الثانية موضوع “مهارات الاتصال الفعال” لـ أ.د.سلطان المخلافي.

كما اشتمل اليوم الثاني من البرنامج على جلستين تناولت الجلسة الأولى موضوعين هما “القيادة التعليمية في ضوء رؤية 2030، والتقويم الفعال للأداء الوظيفي” لكل من د. سعيد هدية، ود. محمد آل مسلط، فيما تطرقت الجلسة الختامية لـ “دور القائد في التطوير المهني للمعلم” قدمها د.ناصر الشهراني.

من جهته قال رئيس جمعية المعلم “جسم” د. عبدالله آل كاسي إن هذا اللقاء يهدف إلى تزويد المتدربين بآلية ربط دور القيادة التعليمية برؤية المملكة 2030 وإكساب المتدربين المهارات والمعارف في مجال تقويم الأداء، وتحسين مهارات الاتصال الفعال لدى قادة المدارس، وإكساب قادة المدارس المهارات اللازمة للأساليب الإشرافية وطرق التعامل معها، بالإضافة إلى تزويد المشاركين ببعض المعارف والمعلومات حول منظومة القيادة المدرسية.

وأشار آل كاسي إلى أن كلية التربية تسعد من خلال الجمعية العلمية للمعلم “جسم” بامتداد شراكتها مع الإدارة العامة للتعليم بعسير سابقا واليوم مع إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة، مؤكدا اهتمام الجمعية بالميدان التربوي وتجويد المخرج التعليمي، و سعيها المستمر لتقديم كافة الخدمات التربوية للميدان وتزويده بما يحتاج إليه سواء في الجوانب التربوية أم الجديد في التخصصات العلمية، مع الاستمرار أيضا في تقديم الدورات واللقاءات والمؤتمرات التي تخدم المعلم وتزوده بالمفيد ويتم الاستفادة من التخصصات العلمية التي تخدم الميدان، وتخدم المجالات الإرشادية لتحقيق دورها في توعية وتوجيه الطلاب وغرس القيم وتعديل السلوك.