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امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني

امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني

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امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني

امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني
http://almnatiq.net/?p=687015
المناطق - تبوك
نوه صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك بانطلاقة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي دشنه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي يهدف الى تحويل المملكة الى قوة صناعية رائدة ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي الى جانب ما يوفره من فرص عمل للكوادر السعودية .
وأضاف سموه ان البرنامج يعد من اهم وأكبر برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠وسيكون له دور في تعزيز الصادرات غير النفطية وكذلك يخفض من الواردات وفي ذات الوقت جذب الاستثمارات من كل أنحاء العالم .
مشيرا سموه الى ما شهادة البرنامج من توقيع اتفاقيات ضخمة ستشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني في اربع قطاعات تعتبر الأهم اليوم في الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية واستغلال ثروات هذة البلاد المباركة .
وقال سموه ان ما تم وبذل من عمل  دوؤب وخطى متسارعة وجهود حثيثة  برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وبإشراف مباشر من سيدي ولي العهد  حفظهم الله إنما يؤكد الحرص الدائم لكل ما فيه رفعة ونماء وعلو الوطن والمواطن سائلا المولى القدير ان يحفظ البلاد ويديم عليها الأمن والاستقرار ورغد العيش في ظل القيادة الحكيمة.

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