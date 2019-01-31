أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

المناطق - الظهران

أعلنت أرامكو السعودية وشريكتها “توتال” الفرنسية، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دايليم الكورية الجنوبية للبتروكيميائيات. وبموجب هذه المذكرة ستستثمر “دايليم” في مصنعٍ جديدٍ لإنتاج خام “بولي ايزوبيوتيلين” بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف طن سنويًا. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاجه في عام 2024م.

ويُعد توقيع هذه المذكرة خطوة أخرى في إطار تنفيذ إستراتيجية أرامكو السعودية لتطوير البتروكيميائيات، التي تهدف إلى تحسين قيمة قاعدة الموارد في الشركة من خلال العمل على تحقيق التكامل الأفقي والرأسي في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، ما يُسهم في إيجاد شبكة صناعات تحويلية عالمية رائدة ومتكاملة إستراتيجيًا.

ويأتي الاتفاق على إنشاء هذا المصنع بعد إعلان أرامكو السعودية في أكتوبر الماضي عن إطلاق دراسة هندسية لبناء المرحلة الثانية من مجمع “ساتورب” بالشراكة مع “توتال”. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمية الأولية للمصنع في فبراير 2019م، والانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2019م.

وسيستخدم مصنع البتروكيميائيات الجديد المواد الخام من مجمع ساتورب للبتروكيميائيات الحالي في مدينة الجبيل الصناعية. ويمثّل هذا الاستثمار بداية شراكة مهمة بين أرامكو السعودية و”توتال” و”دايليم”، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطوير منتج “بولي ايزوبيوتيلين” في المملكة.

ويوفر موقع المصنع في الجبيل إمكانية الوصول إلى المواد الخام ومصادر الطاقة، إضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية الضخمة، لخدمة العملاء بشكلٍ مباشرٍ في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية والآسيوية.

وسيكون المصنع الجديد جزءًا من المرحلة الثانية لمجمع “ساتورب”، حيث سيستفيد من تقنيات شركة دايليم التي تنتج مجموعة كبيرة من هذه المادة الخام في مصنعٍ واحدٍ، وذلك من خلال تحويلها من حالتها التقليدية إلى أخرى ذات قدرات تفاعلية عالية.

يُشار إلى أن مادة “بولي ايزوبيوتيلين” هي مادة كيميائية لا تتأثر بضوء الشمس والحرارة، وتُعد مادة خام للعديد من الصناعات الكيميائية مثل إنتاج زيوت التشحيم وتنقية الوقود.