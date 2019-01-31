احدث الأخبار

أمير الجوف يزور المستشفى العام ولجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل
أبرز المواد
 أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل
أبرز المواد
 امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني
أبرز المواد
 كلية التربية تحتضن اللقاء السادس من برنامج إثراء لمنسوبي تعليم سراة عبيدة
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد تختتم فعاليات الأسبوع القرآني الأول “بالقرآن نحيا”
منطقة عسير
 نائب أمير منطقة جازان يشارك بإحدى جلسات ورشة تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع الإعلام بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة بالنيابة يستعرض أعمال وزارة الحج والعمرة
أبرز المواد
 محافظ ينبع يلتقى مدير جوازات منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 منتدى عبقر يهدي أمسيته للراحل الصقاعي‬
منطقة مكة المكرمة
 أمانة عسير .. في لفتة وطنية تتلمس حاجات أسر شهداء الواجب من أبناء مركز قنا
منطقة عسير
 سياحة الرياض تناقش توطين المهن السياحية مع برنامج التوطين
منطقة الرياض
أمير الجوف يزور المستشفى العام ولجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل

أمير الجوف يزور المستشفى العام ولجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل

أبرز المواد
أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

أبرز المواد
امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني

امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني

أبرز المواد
كلية التربية تحتضن اللقاء السادس من برنامج إثراء لمنسوبي تعليم سراة عبيدة

كلية التربية تحتضن اللقاء السادس من برنامج إثراء لمنسوبي تعليم سراة عبيدة

منطقة عسير

أمير الجوف يزور المستشفى العام ولجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل

أمير الجوف يزور المستشفى العام ولجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل
http://almnatiq.net/?p=687021
الجوف - محمد الحسن

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, مستشفى طبرجل العام، حيث كان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن
علي الشهراني, ومدير مستشفى طبرجل العام الدكتور سلطان بن صبيح الشراري الذي أطلع سموه على سير العمل في المستشفى وأقسامها.
واطمأن سموه خلال الزيارة على الحالة الصحية للمرضى المنومين, سائلاً الله لهم الشفاء العاجل.
وتوجه الأمير فيصل بن نواف بعد ذلك لمقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطبرجل، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس اللجنة عبدالله اديلم أبوذينه الذي قدم لسموه شرحاً عن اللجنة ومهامها والأنشطة التي نفذتها خلال الفترة الماضية, كذلك الأنشطة والمشاريع
القائمة مثل (دار الفتاة , روضة الأطفال , مركز الرعاية النهارية للمعاقين , برامج الأسر المنتجة , ومبنى اللجنة الذي أنشئ بدعم من الوزارة ورجال الأعمال)، معرباً سموه عن شكره للقائمين على هذه الأعمال، متمنياً لهم التوفيق.
رافق سموه خلال الجولة محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي.

 

روابط ذات صلة

أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل
امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني

امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني
نائب أمير منطقة جازان يشارك بإحدى جلسات ورشة تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل

نائب أمير منطقة جازان يشارك بإحدى جلسات ورشة تفعيل سبل التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*