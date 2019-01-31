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مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض يناقش مبادرات جمعية بنيان الخيرية

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض يناقش مبادرات جمعية بنيان الخيرية

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مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض يناقش مبادرات جمعية بنيان الخيرية

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض يناقش مبادرات جمعية بنيان الخيرية
http://almnatiq.net/?p=687031
المناطق - الرياض

اجتمع سعادة مدير عام فرع الوزارة للعمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الاستاذ يوسف السيالي بمكتبه بفرع الوزارة.برئيسة مجلس ادارة جمعية بنيان الخيرية الاستاذه ندى البواردي وعدد من عضوات مجلس ادارة الجمعية وناقش خلال الاجتماع مبادرات قدمتها رئيسة الجمعية الاستاذه ندى البواردي تخدم شريحة مهمة من شرائح المجتمع.

و أكد سعادة المدير العام على اهمية الجمعيات الخيرية ذات الهدف الغير ربحي وانها جزء من القطاع المجتمعي وعامل استقرار وتوزان في ميدان العمل الاجتماعي وانها شريك مهم لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

وايضا اكد سعادة المدير العام على حرص فرع الوزارة للعمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة على اهمية تنفيذ برامج الرؤية 2030 والتي تهدف الى تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والجمعيات الخيرية الغير ربحيه.

وتم مناقشة كذلك عدة مواضيع مشتركة تصب في مصلحة المجتمع والمستفيدين من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وحضر الاجتماع مديرة ادارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة  الاستاذه وفاء المبارك ومديرة وحدة تقنية المعلومات بفرع الوزارة الاستاذه نوره القحطاني.

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