الأحوال المدنية بعسير تنظم لقاءً توعويًا في جمعية الجنوب النسائية

المناطق - أبها

نظمت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير لقاءً توعويًا اليوم الخميس، في جمعية الجنوب النسائية بأبها عن أهمية الهوية الوطنية للمرأة السعودية، أدار اللقاء مديرة مكتب الإشراف النسوي بعسير أميرة النعمي وبمشاركة عددٍ من منسوبات القطاع.

وركزت المشاركات خلال اللقاء على توجيه رسائل توعوية مفيدة للحضور المتواجد، عن أهمية استخراج الهوية الوطنية للمرأة السعودية ووجوب المحافظة عليها وحمايتها وعدم رهنها، كونها تعد وسيلة الإثبات الشخصي والرسمي لمن بلغ السن القانونية لاستخراجها منهن.

وأكدت منسوبات الأحوال المدنية خلال مشاركاتهن أن للهوية الوطنية للمرأة السعودية أهمية كبيرة كونها تعد تعريفًا وإثباتًا رسميًا، وتساهم في تسهيل إجراءات النساء في الأحوال المدنية وكافة القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أنها تحمي وتحفظ حقوقها الخاصة.

الجدير ذكره، أن الأحوال المدنية تحرص على تفعيل مشاركتها المجتمعية في مختلف مناطق المملكة، من خلال تقديم رسائل توعوية عبر اللقاءات والندوات، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمناسبات العامة.