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أمير الجوف يستمع لإحتياج الشباب والإعلاميين والرياضيين بطبرجل

أمير الجوف يستمع لإحتياج الشباب والإعلاميين والرياضيين بطبرجل

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الأحوال المدنية بعسير تنظم لقاءً توعويًا في جمعية الجنوب النسائية

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أمير الجوف يستمع لإحتياج الشباب والإعلاميين والرياضيين بطبرجل

أمير الجوف يستمع لإحتياج الشباب والإعلاميين والرياضيين بطبرجل
http://almnatiq.net/?p=687038
الجوف - محمد الحسن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاجتماعات بمقر محافظة طبرجل اليوم، مجموعة من الشباب والإعلاميين والرياضيين في المحافظة .
وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالجميع, مؤكداً أهمية دور الشباب والرياضيين والإعلاميين في المساهمة ببناء المستقبل والحضارات، لما يملكونه من طاقات وقدرات، ينبغي الاستفادة منها على الوجه الأمثل لتكون رافداً إيجابياً لخدمة الدين الوطن .
واستمع الأمير فيصل بن نواف, لمقترحات واحتياجات الشباب والإعلاميين والرياضيين في المحافظة المتضمنة إيجاد الفرص المتنوعة لهم للإسهام في تنمية محافظة طبرجل ومنطقة الجوف على وجه العموم .
وأكد سموه ضرورة تمكين الشباب والشابات من الفرص وتفعيل دورهم في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز اتجاهاتهم نحو المشاركة المجتمعية وتفعيل مبادراتهم المتميزة، واكتشاف القدرات والطاقات الشبابية .

 

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