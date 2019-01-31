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فريق دليل إنجاز الشؤون المدرسية بنات يعقد اجتماعه الثاني بنجاح

فريق دليل إنجاز الشؤون المدرسية بنات يعقد اجتماعه الثاني بنجاح
http://almnatiq.net/?p=687075
المناطق - الطائف
أختتم فريق إنجاز دليل الشؤون المدرسة ( بنات )اجتماعه الثاني بمبنى التجهيزات المدرسية (بنات )
بحضور جميع ممثلات إدارات الشؤون المدرسية بقيادة ‏‎‎رئيسة الفريق من ادارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم  المشرفة التربوية خلود الزهراني  ومن شؤون المعلمات أ/خيريةالصيني والشؤون الصحية/أمل السواط وخدمات الطلاب أ/سمر الزهراني والتخطيط المدرسي أ/جميلة الجعيد

وقد اثنت المشرفة التربوية خلود الزهراني على فريق العمل وتميزهن  خلال الاجتماعين السابقين في إخراج دليل يليق بإنجازات الشؤون المدرسية بتعليم الطائف  وقد كرمت الفريق بعدد من الهدايا وباقات الورود .

كما قدمت المساعدة لمدير التجهيزات
أ / مسفرة القرشي شهادات الشكر والتقدير للحاضرات على ماقدمنه من جهود.

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