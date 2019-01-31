صقارو الخليج يعربون عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في مسابقات مهرجان الصقور

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عبر الصقارون الخليجيون, عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسختها الأولى، كونها تحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ، مشيدين بحسن التنظيم والترتيب والضيافة.

وأشاد صاحب المركز الأول في فئة “حر فرخ” الصقار حمد أحمد الشيخ من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسن التنظيم والتجهيز من قبل نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة لهذا المهرجان، مؤكدًا أن المنافسة في هذا المحفل شرف وتتويج، واصفًا مشاركة صقره في منافسات اليوم بالمميزة.

من جهته أعرب الصقار سلطان بن محمد السويدي من مملكة البحرين عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا المهرجان، كونه يحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ، عادًّا المشاركة شرف له ولجميع المتسابقين، مؤكدًا أن المهرجان كونه يقام للمرة الأولى فاق التوقعات من خلال توفير الإمكانيات كافة لتسهيل مشاركة الصقارين.

وعبر الصقار سعيد بن نصيب الكتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب حصوله على المركز الأول في فئة ” شاهين فرخ ” عن سعادته بتحقيقه نتائج مميزة في هذا التجمع العالمي لهواة الصيد بالصقور، مقدمًا هذا الفوز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيدًا بالتغطية الإعلامية المواكبة للمهرجان.

وأبان أن الاستعدادات لهذه السباقات بدأت منذ الإعلان عن المهرجان في الـ 2 من يناير الجاري ، مقدمًا شكره وتقديره للقائمين على مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور على حسن التنظيم.

يذكر أن منافسات الأشواط الدولية لمسابقة الملواح الدعوة 400 م ستستكمل صباح الغد بأربعة أشواط بأكثر من 200 صقار ، على فئات ” جير شاهين فرخ ” ، و ” جير بيور فرخ “، و “جير شاهين قرناس “، و ” جير بيور قرناس “.