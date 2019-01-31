لبنان.. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة

المناطق - وكالات

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء فى نبأ عاجل لها أن الرئاسة اللبنانية أعلنت منذ قليل عن تشكيل وحدة وطنية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

ووصل رئيس الوزراء المكلف إلى القصر الجمهوري في بعبدا لتسليم التشكيلة، التي تم التوافق عليها مع الأطراف السياسية.

ويحصل الثنائي الشيعي على 6 وزارات بينها وزارة الصحة لميليشيا حزب الله والمالية لحركة أمل.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

ووصل رئيس الوزراء المكلف إلى القصر الجمهوري في بعبدا لتسليم التشكيلة، التي تم التوافق عليها مع الأطراف السياسية.

ويحصل الثنائي الشيعي على 6 وزارات بينها وزارة الصحة لميليشيا حزب الله والمالية لحركة أمل.

وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، وهي الأولى منذ 9 سنوات وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق.

وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها.

وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.