احدث الأخبار

لبنان.. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة
أبرز المواد
 صقارو الخليج يعربون عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في مسابقات مهرجان الصقور
منوعات
 البحرين تستنكر تدخلات إيران بشأن أحكام القضاء
أبرز المواد
 أرامكو تشرع في مشروع مصنع لإنتاج بولي إيزوبيوتيلين في الجبيل بطاقة 80 ألف طن سنوياً
أبرز المواد
 فريق دليل إنجاز الشؤون المدرسية بنات يعقد اجتماعه الثاني بنجاح
منطقة مكة المكرمة
 السعيد يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
 حرس الحدود يضبط 921 مخالفًا لنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية داخل منطقة الحدود البرية المحظورة
أبرز المواد
 محلي الخرج يناقش عدة مواضيع أهمها المشاريع المتعثرة بالمحافظة
منطقة الرياض
 مدير تعليم الأحساء يقف على برنامجي التحول الرقمي وأختبارات TIMSS الدولي
المنطقة الشرقية
 تسعة حلول مالية للأوقاف المُعطلة
المنطقة الشرقية
 العرس التشادي يجذب الأنظار وطفلتي ألبانيا الأصغر في مهرجان «تراث الشعوب» بجامعة القصيم
منطقة القصيم
 رئيس غرفة الجوف: برنامج تطوير الصناعة داعم لرؤية 2030
منطقة الجوف
لبنان.. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة

لبنان.. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة

أبرز المواد
صقارو الخليج يعربون عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في مسابقات مهرجان الصقور

صقارو الخليج يعربون عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في مسابقات مهرجان الصقور

منوعات
البحرين تستنكر تدخلات إيران بشأن أحكام القضاء

البحرين تستنكر تدخلات إيران بشأن أحكام القضاء

أبرز المواد
أرامكو تشرع في مشروع مصنع لإنتاج بولي إيزوبيوتيلين في الجبيل بطاقة 80 ألف طن سنوياً

أرامكو تشرع في مشروع مصنع لإنتاج بولي إيزوبيوتيلين في الجبيل بطاقة 80 ألف طن سنوياً

أبرز المواد

لبنان.. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة

لبنان.. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة
http://almnatiq.net/?p=687087
المناطق - وكالات

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء فى نبأ عاجل لها أن الرئاسة اللبنانية أعلنت منذ قليل عن تشكيل وحدة وطنية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

ووصل رئيس الوزراء المكلف إلى القصر الجمهوري في بعبدا لتسليم التشكيلة، التي تم التوافق عليها مع الأطراف السياسية.

ويحصل الثنائي الشيعي على 6 وزارات بينها وزارة الصحة لميليشيا حزب الله والمالية لحركة أمل.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

ووصل رئيس الوزراء المكلف إلى القصر الجمهوري في بعبدا لتسليم التشكيلة، التي تم التوافق عليها مع الأطراف السياسية.

ويحصل الثنائي الشيعي على 6 وزارات بينها وزارة الصحة لميليشيا حزب الله والمالية لحركة أمل.

وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، وهي الأولى منذ 9 سنوات وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق.

وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها.

وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.

روابط ذات صلة

البحرين تستنكر تدخلات إيران بشأن أحكام القضاء

البحرين تستنكر تدخلات إيران بشأن أحكام القضاء
أرامكو تشرع في مشروع مصنع لإنتاج بولي إيزوبيوتيلين في الجبيل بطاقة 80 ألف طن سنوياً

أرامكو تشرع في مشروع مصنع لإنتاج بولي إيزوبيوتيلين في الجبيل بطاقة 80 ألف طن سنوياً
حرس الحدود يضبط 921 مخالفًا لنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية داخل منطقة الحدود البرية المحظورة

حرس الحدود يضبط 921 مخالفًا لنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية داخل منطقة الحدود البرية المحظورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*