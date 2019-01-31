البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح

المناطق - أملج - فايز السميري:

كرم محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم عدد من الشباب الذي قاموا بتعديل وتقويم اشجار السمر المعمرة اقتلعتها الرياح التي تزامنت مع هطول الامطار.

وفضل البازعي ان يلتقي بهم في ضواحي المحافظة عند احدى الاشجار التي اعادوا غرسها من جديد يرافقه رئيس بلدية املج المهندس ناجي بن رمضان الغبان ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني مشيدا بجهودهم للمحافظة على البيئة التي تسهم في الحد من التصحر وحماية الحياة الفطرية ووجه بتقدم الدعم اللازم لعملهم فيما وجه رئيس البلدية المختصين في البلدية بدعمهم بالاليات وتذليل العقبات التي تواجههم.

وكان قد انتشرت لهم صور في مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعيدون تقويم شجرة بعد مرورة 12 سنة من ثتبيتهم لها في المرة الاولى عام ١٤٢٨هـ.

من جهتهم اعربوا عن شكرهم لمحافظ املج عن هذه اللفتة الكريمة منه والغير مستغربة مشيرين ان هذا التكريم دافع لبذل مزيد من العمل التطوعي للبيئة.