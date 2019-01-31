احدث الأخبار

البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح
منطقة تبوك
 فؤاد عبد الواحد يحيي حفلاً في “عبية” المهرجان السعودي للجواد العربي
منطقة الرياض
 وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا لدى المملكة
أبرز المواد
 لبنان.. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة
أبرز المواد
 صقارو الخليج يعربون عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في مسابقات مهرجان الصقور
منوعات
 البحرين تستنكر تدخلات إيران بشأن أحكام القضاء
أبرز المواد
 أرامكو تشرع في مشروع مصنع لإنتاج بولي إيزوبيوتيلين في الجبيل بطاقة 80 ألف طن سنوياً
أبرز المواد
 فريق دليل إنجاز الشؤون المدرسية بنات يعقد اجتماعه الثاني بنجاح
منطقة مكة المكرمة
 السعيد يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
 حرس الحدود يضبط 921 مخالفًا لنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية داخل منطقة الحدود البرية المحظورة
أبرز المواد
 محلي الخرج يناقش عدة مواضيع أهمها المشاريع المتعثرة بالمحافظة
منطقة الرياض
 مدير تعليم الأحساء يقف على برنامجي التحول الرقمي وأختبارات TIMSS الدولي
المنطقة الشرقية
البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح

البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح

منطقة تبوك
فؤاد عبد الواحد يحيي حفلاً في “عبية” المهرجان السعودي للجواد العربي

فؤاد عبد الواحد يحيي حفلاً في “عبية” المهرجان السعودي للجواد العربي

منطقة الرياض
وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا لدى المملكة

أبرز المواد
لبنان.. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة

لبنان.. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة

أبرز المواد

البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح

البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح
http://almnatiq.net/?p=687096
المناطق - أملج - فايز السميري:

كرم محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم عدد من الشباب الذي قاموا بتعديل وتقويم اشجار السمر المعمرة اقتلعتها الرياح التي تزامنت مع هطول الامطار.

وفضل البازعي ان يلتقي بهم في ضواحي المحافظة عند احدى الاشجار التي اعادوا غرسها من جديد يرافقه رئيس بلدية املج المهندس ناجي بن رمضان الغبان ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني مشيدا بجهودهم للمحافظة على البيئة التي تسهم في الحد من التصحر وحماية الحياة الفطرية ووجه بتقدم الدعم اللازم لعملهم فيما وجه رئيس البلدية المختصين في البلدية بدعمهم بالاليات وتذليل العقبات التي تواجههم.

وكان قد انتشرت لهم صور في مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعيدون تقويم شجرة بعد مرورة 12 سنة من ثتبيتهم لها في المرة الاولى عام ١٤٢٨هـ.

من جهتهم اعربوا عن شكرهم لمحافظ املج عن هذه اللفتة الكريمة منه والغير مستغربة مشيرين ان هذا التكريم دافع لبذل مزيد من العمل التطوعي للبيئة.

روابط ذات صلة

امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني

امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني
غرفة تبوك تدعو المؤسسات والشركات لإقامة وتنظيم معرض المنتجات الوطنية الاستهلاكية

غرفة تبوك تدعو المؤسسات والشركات لإقامة وتنظيم معرض المنتجات الوطنية الاستهلاكية
اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تنهي استعدادها للمسح الميداني بتبوك

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تنهي استعدادها للمسح الميداني بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*