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بلدية ضباء تواصل جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

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بلدية ضباء تواصل جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

بلدية ضباء تواصل جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة
http://almnatiq.net/?p=687099
المناطق- تبوك :

تواصل بلدية محافظة ضباء أعمالها بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة بغزارة, عبر شفط المياه وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.
وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بندر بن خليل الجابر, أن البلدية استنفرت إمكانياتها كافة لمواجهة هطول الأمطار التي تركزت بغزارة على المحافظة، مبيناً أن البلدية تواصل حتى هذه اللحظة جهودها المكثفة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار , ومن خلال تواجد فرق المتابعة الميدانية التي تباشر بشفطها من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط, إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.
وأفاد الجابر أن مشاريع درء أخطار السيول التي نفذت من قبل البلدية شملت أودية وادي الصفر -والمشاهير -ووادي ضحكان ، لمراحلها الأولى، فيما يجري العمل لاعتماد مشروع لدرء أخطار السيول وعبارات المرحلة الثانية لوادي الصفر والمشاهير الذي سيتقاطع مع الطريق الجديد الرابط بين حي المقيطع والبلد، كذلك اعتماد مشروع درء أخطار السيول لوادي ضحكان في مرحلته الثانية.

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