احدث الأخبار

أدبي تبوك يقيم دورة تدريبية في كتابة مقالة الرأي
منطقة تبوك
 بلدية ضباء تواصل جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة
منطقة تبوك
 البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح
منطقة تبوك
 فؤاد عبد الواحد يحيي حفلاً في “عبية” المهرجان السعودي للجواد العربي
منطقة الرياض
 وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا لدى المملكة
أبرز المواد
 لبنان.. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة
أبرز المواد
 صقارو الخليج يعربون عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في مسابقات مهرجان الصقور
منوعات
 البحرين تستنكر تدخلات إيران بشأن أحكام القضاء
أبرز المواد
 أرامكو تشرع في مشروع مصنع لإنتاج بولي إيزوبيوتيلين في الجبيل بطاقة 80 ألف طن سنوياً
أبرز المواد
 فريق دليل إنجاز الشؤون المدرسية بنات يعقد اجتماعه الثاني بنجاح
منطقة مكة المكرمة
 السعيد يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
 حرس الحدود يضبط 921 مخالفًا لنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية داخل منطقة الحدود البرية المحظورة
أبرز المواد
أدبي تبوك يقيم دورة تدريبية في كتابة مقالة الرأي

أدبي تبوك يقيم دورة تدريبية في كتابة مقالة الرأي

منطقة تبوك
بلدية ضباء تواصل جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

بلدية ضباء تواصل جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

منطقة تبوك
البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح

البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح

منطقة تبوك
فؤاد عبد الواحد يحيي حفلاً في “عبية” المهرجان السعودي للجواد العربي

فؤاد عبد الواحد يحيي حفلاً في “عبية” المهرجان السعودي للجواد العربي

منطقة الرياض

أدبي تبوك يقيم دورة تدريبية في كتابة مقالة الرأي

أدبي تبوك يقيم دورة تدريبية في كتابة مقالة الرأي
http://almnatiq.net/?p=687103
المناطق - تبوك :

نظم النادي الأدبي في منطقة تبوك أمس، و ضمن الأنشطة والدورات التي يقدمها النادي لإثراء الثقافة لدى المجتمع المحلي، دورة تدريبية بعنوان ” كتابة مقالة الرأي” ، وذلك في القاعة الرئيسية بمقر النادي بحي المروج, بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالحراك الثقافي في المنطقة.
وهدفت الدورة التي قدمها الكاتب سعود البلوي إلى إعداد كاتب مقالة الرأي, مشتملة على التعريف بمفهوم ونشأة وتطور مقالة الرأي ومجالاتها , ودورها في الصحافة العالمية , بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالدورة على الأسس الفكرية والفنية لكتابة المقال, وبعض التطبيقات العملية.

روابط ذات صلة

بلدية ضباء تواصل جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

بلدية ضباء تواصل جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة
البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح

البازعي يكرم شباب أعادوا اشجار اقتلعتها الرياح
امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني

امير تبوك : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*