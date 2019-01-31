أدبي تبوك يقيم دورة تدريبية في كتابة مقالة الرأي

المناطق - تبوك :

نظم النادي الأدبي في منطقة تبوك أمس، و ضمن الأنشطة والدورات التي يقدمها النادي لإثراء الثقافة لدى المجتمع المحلي، دورة تدريبية بعنوان ” كتابة مقالة الرأي” ، وذلك في القاعة الرئيسية بمقر النادي بحي المروج, بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالحراك الثقافي في المنطقة.

وهدفت الدورة التي قدمها الكاتب سعود البلوي إلى إعداد كاتب مقالة الرأي, مشتملة على التعريف بمفهوم ونشأة وتطور مقالة الرأي ومجالاتها , ودورها في الصحافة العالمية , بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالدورة على الأسس الفكرية والفنية لكتابة المقال, وبعض التطبيقات العملية.