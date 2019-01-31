ارتفاع ضحايا غرق مركبي مهاجرين في جيبوتي إلى 52 قتيلا

المناطق - وكالات

ارتفعت اليوم الخميس حصيلة غرق مركبين مكتظين بمهاجرين يوم الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل جيبوتي، إلى 52 قتيلا على الأقل، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وحذرت رئيسة مهمة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، لاليني فيراسامي، من احتمال ارتفاع عدد ضحايا غرق المركبين إلى أكثر من العدد المعلن، بالنظر إلى أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت فيراساميلدي في هذا الصدد: “لا يستحق أي كائن بشري هذا المصير.. يتعين على الجهات الفاعلة وقادة المنطقة بكاملها تدارك هذه المآسي التي تحصد أرواح أبرياء”.

وواصل رجال الإنقاذ اليوم الخميس البحث عن جثث المفقودين على الشواطئ القريبة من مدينة اوبوك الصغيرة على ساحل شمال شرق جيبوتي.

ووقع الحادث الثلاثاء بعد حوالى 30 دقيقة على إبحار المركبين وسط أمواج عاتية، من قرية غودوريا التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال اوبوك، باتجاه اليمن.