مكتب تعليم شمال المدينة يحتفل بشهادة الأيزو الدولية

المناطق - فتحية عبدالله

رعى مدير مكتب تعليم شمال المدينة الأستاذ بدر بن سعود الفهيدي الحفل الذي أقيم بمناسبة حصول المكتب على شهادة الأيزو الدولية “ISO 9001:2015” في تقديم خدمات موافقة للمعايير العالمية في الجانب الإشرافي والتعليمي والإداري. بحضور مساعدي مدير المكتب ومنسوبي المكتب من مشرفين وإداريين والمدير التنفيذي لمركز الخبير للإستشارات الإدارية والتربوية والترجمة والتدريب الدكتور عبد الوهاب البغدادي وفريق التميز ، حيث تخلل الحفل العديد من البرامج ، فيما تم تكريم عدد من المشرفين المساهمين في تحقيق شهادة الإعتماد . في حين أشار مدير المكتب أن ما تم تحقيقه يعد تتويجا لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء من كافة أقسام المكتب ، وينم عن عمل الجميع بروح الفريق الواحد؛ لافتاً بأن هذا الاستحقاق الدولي يأتي بعد العديد من ورش العمل التي عقدت مع المختصين في الأقسام لإعادة هيكلة العمليات لتطبيق المعايير العالمية ، وذلك بمتابعة واهتمام من سعادة مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الاستاذ ناصر العبد الكريم . من جانبة قال مساعد مدير المكتب رئيس الشؤون التعلمية الأستاذ محمد مطر المطيري، أن هناك حزمة من البرامج تم إطلاقها على مستوى المكتب والميدان، لنشر ثقافة التميز ومجالاته وبرامجه سعيَا لتحقيق رؤية المكتب المنبثقة من رؤية الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة وتحقيق التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.