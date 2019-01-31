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القبض على مواطنين أطلقا النار على دورية أمنية في عسير

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القبض على مواطنين أطلقا النار على دورية أمنية في عسير

القبض على مواطنين أطلقا النار على دورية أمنية في عسير
http://almnatiq.net/?p=687123
المناطق - عسير

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه عند الساعة ١١:٤٥ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٥/٢٣ تعرض أفراد دورية أمن الطرق التابعة لقيادة أمن طرق القيرة بمنطقة عسير لإطلاق نار وأصابة أحدهم بإصابة حرجة وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري التي أسفرت بتوفيق الله عن القبض على شخصين سعوديين الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر وضبط المركبة التي يستقلها المتهمان وتم ايداعهما التوقيف لإستكمال إجراءات الاستدلال وإشعار النيابة العامة بذلك
وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .

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