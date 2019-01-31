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تغريم رئيس نادي النصر مليون ريال وإيقافه مباراتين

تغريم رئيس نادي النصر مليون ريال وإيقافه مباراتين
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المناطق - الرياض

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عدة قرارات أبرزها إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم.

و غرّمت لجنة الانضباط والأخلاق،لاعب نادي النصر عبدالرزاق حمد الله بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.
و رفضت دعوى النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الذي أبرزه الحكم للاعبه عبدالرزاق حمد الله.

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق احتجاج نادي القادسية على نادي الفتح بخصوص أهلية اللاعب محمد الفهيد.

إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000.000) ريال، وتمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع كامل المبلغ.

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق احتجاج نادي ضمك على نادي المجزل بخصوص مشاركة اللاعب عبدالرحمن السعيد.

إيقاف لاعب نادي القادسية أحمد يوسف زين مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.

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