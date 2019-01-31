نائب أمير مكة يتوج الفائزين والفائزات بالمسابقة الوطنية للمهارات

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توّج أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابةصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، الفائزين والفائزات بالمسابقة الوطنية للمهارات بالمنطقة والتي شارك فيها عددٌ من الشباب والشابات يمثلون كافة كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعي التعليم العام والجامعي والقطاعات الاخرى بالمنطقة.

ولدى وصول سموه مقر الحفل استمع لشرح عن مشاريع المؤسسة الجاري تنفيدها في مختلف محافظات المنطقة.

وخلال الحفل أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد عزم المؤسسة وبدعم سخي من حكومتنا الرشيدة على المضي قدما لدعم وتنظيم المسابقة الوطنية للمهارات والتي وصل أعداد المشاركين فيها للعام الحالي 1440 هـ ، أكثر من 692 مشتركا يمثلون فئة الشباب دون سن 23 عاماً بمختلف القطاعات التدريبية والتعليمية والقطاعات الأخرى وهو ما يمثل فرصة مهيأة للشباب السعودي من ذوي المهارات العالية لإثبات كفاءاتهم وتطوير التنافسية والتحفيز من خلال هذه المسابقات .

ثم توّج الأمير بدر بن سلطات الفائزين والفائزات بالميداليات الذهبية في المسابقة والمرشحين لخوض منافسات المسابقة الوطنية على مستوى المملكة وهم:

1 عبدالله خالد الصبحي مهارة الإلكترونيات كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة

2 بسام عادل الحربي الامن السيبراني جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

3 سعود عبدالعزيز باكلكه تصميم صفحات الانترنت جامعة جدة

4 أميره محمد العمري تقنية الازياء الكلية التقنية للبنات بجدة

5 فارس خالد الجهني تقنية اللحام مركز تدريب ارامكو بجدة

6 محمد سعد العمري ادارة نظم الشبكات الكلية التقنية بالطائف

7 عبدالرحمن صالح بحه الأعمال الكهربائية المعهد الصناعي الثانوي بجدة

8 سارة حمود البقمي التصميم الجرافيكي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

9 سعود علي الراقدي التبريد والتكييف المعهد الصناعي بجدة

10 عبدالله مبشر الجهني تقنية السيارات المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة

11 يزن محمد سرور الحلول البرمجية للأعمال الكلية التقنية بمكة المكرمة

12 فدى جمال أبوالعنين تصفيف الشعر الكلية التقنية للبنات بجدة

13 عصام حسين النعمي الرسم بالحاسب “أتوكاد” المعهد الصناعي بجدة