” مهرجان المناطيد ” يمنح زواره فرصة مشاهدة كنوز العلا وآثارها من السماء

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يمنح ” مهرجان المناطيد ” بمحافظة العلا ، زواره فرصة مشاهدة عجائب العلا وكنوزها من السماء من منظور جديد ، ضمن برامج وأنشطة وفعاليات “شتاء طنطورة ” الثقافية والفنية والرياضية والطبيعية .

ويعد “مهرجان المناطيد ” الذي يقام لأول مرة في العلا خلال الفترة من 26 جمادى الأولى وحتى 4 جمادى الآخرة الموافق 1 إلى 9 فبراير المقبل ، فرصة لمشاهدة كنوز العلا الأثرية والبلدة القديمة وما حولها من معالم ، من خلال المناطيد التي تتزين بها سماء المحافظة مُشكّلة لوحة فنية زاهية.