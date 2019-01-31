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الدكتور “الشمري” : الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أجابت على استفسارات زوار مهرجان الزيتون في المجال الحقوقي

الدكتور “الشمري” : الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أجابت على استفسارات زوار مهرجان الزيتون في المجال الحقوقي

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الدكتور “الشمري” : الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أجابت على استفسارات زوار مهرجان الزيتون في المجال الحقوقي

الدكتور “الشمري” : الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أجابت على استفسارات زوار مهرجان الزيتون في المجال الحقوقي
http://almnatiq.net/?p=687143
المناطق - الجوف

تشارك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بفروعها بالجوف في فعاليات المهرجان الدولي لزيتون الجوف الثاني عشر في مدينة سكاكا.

وأوضح المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجوف الدكتور طارش الشمري: أن مشاركة الجمعية تمثلت بعرض مجموعة من النشرات والتقارير والكتب التي تهدف إلى توعية روّاد المهرجان في المجال الحقوقي والذي كفلته الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويستقبل ركن الجمعية في المهرجان الزوار ويرد على استفساراته فيما يتعلق بالمجال الحقوقي والاجراءات التي تتخذها الجمعية في مثل هذه الحالات وكذلك تزويدهم بنبذة مختصرة عن مهام وأهداف الجمعية بوجه عام.
كما تم توفير عرض مرئي تعريفي طوال أيام فعاليات المهرجان.
الجديد بالذكر أن فرع الجمعية بالجوف يقوم بزيارات للمسئولين لمناقشة بعض القضايا الحقوقية وكذلك زيارات ميدانية لعدد من الجهات كالسجون، والمستشفيات، ومراكز التوقيف وغيرها. وإعداد تقارير خلال تلك الزيارات مشتملةً على النقاط الايجابية والملاحظات أو السلبيات ورفعها للجهة الأعلى التي تتبع لها تلك الإدارة أو لجهة مشتملة على توصيات لتحسين الإجراءات ورفع مستوى الخدمات.

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