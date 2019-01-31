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التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية

التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية

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التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية

التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية
http://almnatiq.net/?p=687148

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن / تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء اليوم عند الساعة (2240) عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية شرق العاصمة صنعاء .
وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعملية العسكرية التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء السبت الموافق (19 يناير 2019م) لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.
وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية ، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما أكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية .

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