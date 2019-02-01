ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان

المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة “طالبان”.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد أن توصلت المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين وممثلي “طالبان” إلى اتفاق بشأن خطوط عريضة لاتفاق سلام في أفغانستان.