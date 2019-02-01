احدث الأخبار

ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان
أبرز المواد
 ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع
أبرز المواد
 التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بمحافظة الجوف اليمنية
أبرز المواد
 الدكتور “الشمري” : الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أجابت على استفسارات زوار مهرجان الزيتون في المجال الحقوقي
منطقة الجوف
 ” مهرجان المناطيد ” يمنح زواره فرصة مشاهدة كنوز العلا وآثارها من السماء
محليات
 رابطة العالم الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مسجداً وكنيسة في الفلبين
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يتوج الفائزين والفائزات بالمسابقة الوطنية للمهارات
منطقة مكة المكرمة
 تغريم رئيس نادي النصر مليون ريال وإيقافه مباراتين
أبرز المواد
 القبض على مواطنين أطلقا النار على دورية أمنية في عسير
منطقة عسير
 الاستيقاظ باكرا يقي من الإصابة بأمراض عقلية خطيرة
أبرز المواد
 مكتب تعليم شمال المدينة يحتفل بشهادة الأيزو الدولية
منطقة المدينة المنورة
ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان

ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان

أبرز المواد
ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع

ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع

أبرز المواد
التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية

التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية

أبرز المواد
الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بمحافظة الجوف اليمنية

الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بمحافظة الجوف اليمنية

أبرز المواد

ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان

ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان
http://almnatiq.net/?p=687155
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة “طالبان”.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد أن توصلت المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين وممثلي “طالبان” إلى اتفاق بشأن خطوط عريضة لاتفاق سلام في أفغانستان.

وأعلن مسؤولون في “طالبان” أن مسودة الاتفاق تقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهرا، لكن مسؤولين أمريكيين نفوا وجود أي جدول زمني للانسحاب من البلاد.

من جهة أخرى، تشير التقارير الإعلامية إلى عدم وجود أي مؤشرات على قبول “طالبان” المطالب الأمريكية الرئيسية.

روابط ذات صلة

ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع

ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع
التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية

التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية
الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بمحافظة الجوف اليمنية

الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بمحافظة الجوف اليمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*