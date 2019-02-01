احدث الأخبار

فيسبوك يوجه “ضربة إلكترونية” لإيران
أبرز المواد
 ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان
أبرز المواد
 ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع
أبرز المواد
 التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بمحافظة الجوف اليمنية
أبرز المواد
 الدكتور “الشمري” : الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أجابت على استفسارات زوار مهرجان الزيتون في المجال الحقوقي
منطقة الجوف
 ” مهرجان المناطيد ” يمنح زواره فرصة مشاهدة كنوز العلا وآثارها من السماء
محليات
 رابطة العالم الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مسجداً وكنيسة في الفلبين
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يتوج الفائزين والفائزات بالمسابقة الوطنية للمهارات
منطقة مكة المكرمة
 تغريم رئيس نادي النصر مليون ريال وإيقافه مباراتين
أبرز المواد
 القبض على مواطنين أطلقا النار على دورية أمنية في عسير
منطقة عسير
 الاستيقاظ باكرا يقي من الإصابة بأمراض عقلية خطيرة
أبرز المواد
فيسبوك يوجه “ضربة إلكترونية” لإيران

فيسبوك يوجه “ضربة إلكترونية” لإيران

أبرز المواد
ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان

ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان

أبرز المواد
ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع

ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع

أبرز المواد
التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية

التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية

أبرز المواد

فيسبوك يوجه “ضربة إلكترونية” لإيران

فيسبوك يوجه “ضربة إلكترونية” لإيران
http://almnatiq.net/?p=687158
المناطق - الرياض

أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، أنها حذفت صفحات ومجموعات وحسابات مرتبطة بإيران بسبب استخدام وتنسيق حسابات زائفة موجهة ضد العديد من الدول، من ضمنها فرنسا.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعي أن تلك الحسابات كانت تستهدف أفرادا في أنحاء العالم، ولكن بدرجة أكبر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأوضح فيسبوك أنه أزال 783 صفحة ومجموعات وحسابات تستنسخ موقف إيران الرسمي بشأن القضايا الحساسة مثل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وسوريا واليمن في البلدان المستهدفة، تحت غطاء من الحسابات أو الصفحات المحلية.

وذكر موقع التواصل في بيان: “رغم أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأنشطة قد حاولوا إخفاء هوياتهم، إلا أن تدقيقا يدويا سمح لنا بربط هذه الحسابات مع إيران”.

وقد تم اكتشاف هذه الأنشطة في 26 دولة في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط من بينهم أفغانستان وباكستان والهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.

روابط ذات صلة

ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان

ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان
ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع

ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع
التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية

التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*