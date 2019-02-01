فيسبوك يوجه “ضربة إلكترونية” لإيران

المناطق - الرياض

أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، أنها حذفت صفحات ومجموعات وحسابات مرتبطة بإيران بسبب استخدام وتنسيق حسابات زائفة موجهة ضد العديد من الدول، من ضمنها فرنسا.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعي أن تلك الحسابات كانت تستهدف أفرادا في أنحاء العالم، ولكن بدرجة أكبر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأوضح فيسبوك أنه أزال 783 صفحة ومجموعات وحسابات تستنسخ موقف إيران الرسمي بشأن القضايا الحساسة مثل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وسوريا واليمن في البلدان المستهدفة، تحت غطاء من الحسابات أو الصفحات المحلية.

وذكر موقع التواصل في بيان: “رغم أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأنشطة قد حاولوا إخفاء هوياتهم، إلا أن تدقيقا يدويا سمح لنا بربط هذه الحسابات مع إيران”.

وقد تم اكتشاف هذه الأنشطة في 26 دولة في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط من بينهم أفغانستان وباكستان والهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.