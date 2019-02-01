مع موعد الإغلاق.. أبرز 10 انتقالات شتوية في 2019

المناطق - وكالات

مع إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في كبرى الدوريات الأوروبية الجمعة، تغلق الأندية دفاتر حساباتها وتستعد للأشهر “الحاسمة” في البطولات، بعد أن عززت ما يمكن تعزيزه خلال فترة الانتقالات.

ولم يشهد سوق الانتقالات الشتوية هذا الموسم انتقالات كبيرة، وبدت معظم الفرق الكبيرة “مكتفية” بفرقها هذا الموسم، مع الرغبة بالانتظار للصيف المقبل لإجراء تعاقدات أكبر تأثيرا.

وهنا أبرز 10 صفقات تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كيفن برنس بواتينغ (من ساسولو إلى برشلونة)

جاءت صفقة انتقال الدولي الغاني كيفن برنس بواتينغ من ساسولو إلى العملاق برشلونة على سبيل الإعارة لتصدم الكثيرين، فاللاعب الكبير في العمر قد لا يكون في حجم آمال النادي الكتالوني، ولكن خبرته قد تكون مفيدة في خط الهجوم.

لياندرو باريديس (من زينيت سان بطرسبرغ إلى باريس سان جرمان)

صفقة الشاب الأرجنتيني هي الأعلى بين اللاعبين المنتقلين في الشتاء، حيث وصلت قيمتها 46 مليون دولار. باريديس قد ينعش مسيرته مع أحد كبار أوروبا.

كريستوف بياتيك (من جنوى إلى ميلان)

قد ينعش أي سي ميلان آماله بالتأهل لدوري أبطال أوروبا بقيادة الهداف البولندي بياتيك، الذي سجل اسمه كأبرز الهدافين الشباب في العالم هذا الموسم.

براهيم دياز( مانشستر سيتي إلى ريال مدريد)

أكمل ريال مدريد خطته المرسومة بالاعتماد على اللاعبين الشباب عندما تعاقد مع الشاب الإسباني دياز، الذي قد يجلب معه أفكار بيب غوارديولا إلى سانتياغو بيرنابيو.

سيسك فابريغاس (من تشلسي إلى موناكو)

مغامرة أخيرة سيخوضها النجم الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس في الدوري الفرنسي، سيكون هدفه الأول مساعدة الفريق على البقاء في الدرجة الأولى.

ماريو بالوتيلي (من نيس إلى مرسيليا)

دائما ما تسلط الأضواء على المهاجم الإيطالي بالوتيلي حيثما ارتحل، وهذه المرة الأنظار تتوجه إلى الجنوب الفرنسي، حيث ستكون مغامرة “سوبر ماريو” الجديدة.

سمير نصري (انتقال حر إلى ويست هام)

موهبة الفرنسي سمير نصري لم تشفع له في كثير من التجارب سابقا، والسبب قلة انضباطه، ولكن نادي ويست هام الإنجليزي قرر المجازفة بإعطاء نصري فرصة اللعب في أقوى دوريات العالم من جديد.

دينس سواريز (من برشلونة إلى أرسنال)

فقد سواريز الأمل في الحصول على مكان أساسي في برشلونة، فكان لا بد من الرحيل، حتى لا تضيع موهبته التي لا يختلف عليها أحد. الوجهة كانت أرسنال، حيث اللقاء مع مدربه الإسباني السابق أوناي إيميري.

ألفارو موراتا (من تشلسي إلى أتلتيكو مدريد)

أنهى موراتا “الكابوس” المزعج الذي عاشه في العاصمة لندن، وقرر الإنطلاق في تجربة جديدة، تعيده إلى طريق المرمى. الأرجنتيني دييغو سيميوني قرر إعطائه الفرصة، وجعله المهاجم الجديد لأتلتيكو مدريد.

غونزالو هيغواين (من ميلان إلى تشلسي)

علق تشلسي الفرصة الأخيرة لإنعاش موسمه بأقدام المهاجم المخضرم هيغواين، الذي أتى للعاصمة لندن وفي جعبته خبرة أوروبية طويلة.

صفقات للصيف

من الصفقات الكبيرة التي تمت في فصل الشتاء، لانتقال لاعبين بعد نهاية الموسم، هي صفقة انتقال الأميركي كريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند الألماني إلى تشلسي، وصفقة انتقال الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام الهولندي إلى برشلونة.