ترامب يكشف ملامح “المفاوضات التجارية” مع الصين

المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجري بشكل جيد في روح تصالحية، وتحدث عن لقاء مقبل مع نظيره الصيني شي جين بينغ لتبديد نقاط الخلاف.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات أن “اللقاءات تجري في شكل جيد وبإرادة طيبة (…) من الجانبين”.

وأضاف أنه “لن يبرم أي اتفاق نهائي قبل أن نلتقي أنا وصديقي شي (جين بينغ) في مستقبل قريب للنقاش والاتفاق على بعض النقاط الأكثر صعوبة”.

وبعدما ذكر بأن الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من الواردات من الصين يفترض أن تزيد بنسبة 25 بالمئة في الأول من مارس، قال إن “الجميع يعملون بجد” لإنجاز الاتفاق “بحلول هذا الموعد”.

ورأى ترامب الذي سيستقبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، الذي يرأس الوفد الصيني في المحادثات مع واشنطن منذ الأربعاء، أن الصين لا ترغب في زيادة الرسوم الجمركية العقابية بينما تسجل تباطأ باقتصادها.

وأكد أن كل الخلافات التجارية مطروحة على طاولة المفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة والصين استأنفتا الأربعاء المحادثات التجارية بينهما في البيت الأبيض من أجل تطبيع هذه العلاقات لفترة طويلة، قبل الأول من مارس، وإلا ستستأنف الحرب التجارية.