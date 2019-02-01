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مليشيا الحوثي تخسر مزيداً من مواقعها في المعقل الرئيس بصعدة

مليشيا الحوثي تخسر مزيداً من مواقعها في المعقل الرئيس بصعدة
http://almnatiq.net/?p=687170
المناطق - واس

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم، مناطق إستراتيجية في جبهات كتاف بمحافظة صعدة، من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري، قوله إن قوات اللواء ٨٢ مشاة جبلي سيطرت بالكامل على سلسلة جبال القهر الإستراتيجية وقرية الرفقه وقرية الحَلفاء وقرية العقيمي وقرية المركب التي شهدت عمليات نزوح كبيرة نتيجه قصف المليشيا لتلك المناطق.
وأضاف المصدر أن تحرير هذه المناطق جاء بعد معارك عنيفة ضد المليشيات الانقلابية، أسفرت مقتل عن عدد من مسلحي المليشيا بينهم قياديان، وأسْر ثلاثة آخرين واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

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