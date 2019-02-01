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مختص في شؤون التعليم يكشف عن سبب فروقات العلاوة السنوية للمعلمين

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مختص في شؤون التعليم يكشف عن سبب فروقات العلاوة السنوية للمعلمين

مختص في شؤون التعليم يكشف عن سبب فروقات العلاوة السنوية للمعلمين
http://almnatiq.net/?p=687186
المناطق_الرياض

كشف “محمد الزارع” المختص في شؤون التعليم، عن فروقات العلاوة السنوية، مؤكداً أنها تختلف على حسب مستوى المعلم.

وقال الزارع، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن المعلم على المستوى 1 فرق العلاوة السنوية له تقدر بـ218 ريالاً، أما المستوى 2 فقيمتها 265 ريالاً، والمستوى 3 مبلغ 316 ريالاً، ثم المستوى 4 و5 بقيمة 371 ريالاً، وأخيراً المستوى 6 بقيمة 433 ريالاً.

وأوضح “محمد الزارع” أن العلاوة السنوية يُحسم منها 9% للتقاعد، أما المُتبقي منها يُصرف مع الراتب.

الجدير بالذكر إلى أن وزارة التعليم كانت قد أودعت، صباح قبل أمس الأربعاء، فروقات العلاوة السنوية في حساب المعلمين والمعلمات، في استجابة عاجلة لتوجيه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ.

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