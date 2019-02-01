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أوامر إخلاء في مدينة تاونزفيل الاسترالية بسبب الفيضانات

أوامر إخلاء في مدينة تاونزفيل الاسترالية بسبب الفيضانات
http://almnatiq.net/?p=687193
المناطق_متابعات

أصدرت السلطات الأسترالية اليوم أوامر إخلاء بمدينة تاونزفيل الساحلية بسبب الفيضانات في شمال شرقي أستراليا.

وطلبت السلطات من سكان في ولاية كوينزلاند مغادرة منازلهم اليوم، بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تحذيرات بشأن سوء الأحوال الجوية في الولاية، فيما أعلنت سلطات الولاية مدينة تاونزفيل منطقة كوارث.

وأمرت رئيسة وزراء كوينزلاند، أناستاسيا بالاسكزوك، بإغلاق المدارس المحلية ومراكز رعاية الأطفال.كما جرى تعليق خدمة نقل الحافلات في معظم أنحاء المدينة واقتصرت الخدمة فقط على بعض الضواحي.

وقالت الشرطة الأسترالية إنها أجلت سكانًا من شوارع عدة، بينما تسبب هطول الأمطار خلال الليل في انهيارين أرضيين على الأقل في تاونزفيل ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

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