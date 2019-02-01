خدعة في “واتسآب” تجنبك إحراجا غير متوقع

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تقدم “واتس آب” ميزة تحميل الملفات تلقائيا، والتي يمكن أن تكون مزعجة جدا بالنسبة لبعض المستخدمين.

تحميل الملفات تلقائيا

ويقوم تطبيق المراسلة الأشهر في العالم بتحميل الصور ومقاطع الفيديو التي يرسلها الأصدقاء إليك، تلقائيا. ولكن هذا الأمر يستهلك البيانات، ويمكنه أن يحد من مساحة التخزين في هاتفك بسرعة.

وفي حال أرسل إليك شخص ما صورة سلفي مثيرة، فستظهر بشكل مباشر في ألبوم الكاميرا، ما قد يسبب لك الإحراج عند عرض صور معينة أمام أصدقائك.

حفظ البيانات

ولكن لحسن الحظ، يمكن حفظ البيانات والحفاظ على مساحة التخزين، من خلال التغيير والتبديل في بعض الإعدادات البسيطة.

الخطوات في هاتف الـ”آيفون”

وللقيام بذلك في هاتف آيفون، قم بتشغيل واتس آب ثم انقر فوق رمز الإعدادات في الزاوية السفلية اليمنى. وبعد ذلك، اختر “استخدام البيانات والتخزين”، حيث يجب تعيين الصور وتسجيلات الصوت ومقاطع الفيديو والملفات في وضعية “أبدا” (NEVER).

وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى تحميل الملفات التي يرسلها الأصدقاء إلى واتس آب، يدويا.

الخطوات في هواتف الـ”أندرويد

أما بالنسبة لهواتف أندرويد، فيجب تشغيل واتس آب وفتح نافذة الدردشة، حيث يتم تخزين محادثاتك. ثم انقر على “الإعدادات”، والتي يتم تمثيلها بثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليسرى.

وانتقل إلى “Media Auto-Download” (تحميل الملفات تلقائيا)، وقم بإلغاء تحديد التحميل التلقائي للصور والفيديو والتسجيلات الصوتية.

وكما هو الحال في هواتف آيفون، سيكون على المستخدمين تحميل الملفات يدويا، إذا تم إرسالها