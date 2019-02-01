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«جيوفينكو» يفتح النار على تورونتو بعد الانتقال إلى الهلال

«جيوفينكو» يفتح النار على تورونتو بعد الانتقال إلى الهلال

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«جيوفينكو» يفتح النار على تورونتو بعد الانتقال إلى الهلال

«جيوفينكو» يفتح النار على تورونتو بعد الانتقال إلى الهلال
http://almnatiq.net/?p=687203
المناطق_متابعات

قال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو إنه يبدو أنه لم يعد يفي بالغرض في تورونتو المشارك في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم بعد انتقاله إلى الهلال السعودي.

والتحق اللاعب (32 عاماً) بفريق تورونتو قادماً من يوفنتوس في 2015 وأحرز 83 هدفاً في 142 مباراة مع النادي وحصد سلسلة من الألقاب الفردية.

واختير جيوفينكو 3 مرات ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأمريكي في الفترة بين 2015 و2017 وانضم لفريق كل النجوم أربع مرات بين 2015 و2018.

وبعدما شكر جيوفينكو الفريق الكندي في بيان تحدث بلغة مختلفة على إنستغرام.

وكتب اللاعب الإيطالي: كما كنت أقول باستمرار كنت أتمنى تمديد عقدي وإنهاء مسيرتي باللعب في هذه المدينة التي كنت أشعر فيها كأني في بيتي.

وأضاف: على مدار عامين كنت أطلب تمديد تعاقدي ورغم ذلك كانت الإدارة ترفض أخيراً وبعد رفض تفعيل بند البقاء حتى 2020 تلقيت عرضاً لا يمكن قبوله.

وتابع: وبعد ذلك يقول البعض إني رحلت بحثاً عن عرض أكبر لكن هذا ليس ما حدث، بعدما ساهمت في تطوير تورونتو وتحسين سمعته في البلاد وفي الخارج يبدو أني لم أعد أفي بالغرض، كنت سأقبل بمبلغ أقل للبقاء في تورونتو.

وسبق لجيوفينكو الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 2013 و2014 ويأتي انتقاله بعد ساعات من انفصال متصدر الدوري السعودي عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش.

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