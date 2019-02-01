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مارادونا يهدد «فيفا»: سأقول كل ما أعرفه

مارادونا يهدد «فيفا»: سأقول كل ما أعرفه
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أكد مدرب دورادوس دي سينالوا المكسيكي، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يحدث به أي تغيير مقارنة بحقبة جوزيف بلاتر، مهدداً بأنه سيقول كل ما يعرفه عن فيفا الجديد.

وعقب هزيمة فريقه أمام زاكاتيبيك (0-1) في بطولة كأس المكسيك، قال مارادونا: قلت لجياني إنفانتينو أنني لن أتولى قيادة فريق الأساطير لأنه منذ أن رحيل جوزيف بلاتر وخوليو جروندونا لم يتغير شيء في المؤسسة الكروية.

وأضاف: لا يمكنهم أن يتركوا لاعبين مثلي أنا وماركو فان باستن، ورود خوليت، في حجرة مثل الكلاب، إنها قلة احترام، الآن سأبدأ في الكشف عن الأمور التي أعرفها عن فيفا الجديد.

ووجه مارادونا تحذيراً لنائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، الكرواتي زفونيمير بوبان، على خلفية سوء تفاهم مزعوم حدث بينهما منذ أشهر في الفندق الذي كان يستضيف أساطير كرة القدم.

وقال مارادونا: أريد أن أقول لبوبان إنه يعد جزءاً من “فيفا” ويقبل بهذه الأمور، الأسوأ هو أن إنفانتينو هو الذي يقف وراءه. لست صبياً عمره 20 عاماً، عمري 58 عاماً، وهذه الأمور تؤلمني لأنني كنت أثق بهم لكنني لم أعد أثق بهم الآن.

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