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المتحدثة باسم البيت الأبيض : الرب اختار ترامب رئيسا لأمريكا ونصيرا للمؤمنين!

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المتحدثة باسم البيت الأبيض : الرب اختار ترامب رئيسا لأمريكا ونصيرا للمؤمنين!

المتحدثة باسم البيت الأبيض : الرب اختار ترامب رئيسا لأمريكا ونصيرا للمؤمنين!
http://almnatiq.net/?p=687224
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اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرب أراد لدونالد ترامب أن يكون رئيسا للولايات المتحدة، لأن لكل آدمي دوره في الحياة الدنيا.

الله أراد ترامب رئيسا لأمريكا
وقالت في حديث لـCBN News The Christian Perspective: “أعتقد أن الله يدعونا جميعا للقيام بمهام مختلفة في أوقات مختلفة وأعتقد أنه أراد أن يصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. ولذا، هو هنا في البيت الأبيض، لقد قام بعمل هائل، ويدافع عن كل ما يهم المؤمنين”.

معاداة السامية
وتطرقت سارة ساندرز إلى “معاداة السامية” في الحزب الديمقراطي، وذكّرت بأن بعض الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، أدلوا بآراء معادية للسامية، أو تعاونوا مع الذين يتمسكون بمثل هذه الآراء. وعلى الرغم من اتهامها لقيادة هذا الحزب بالتقاعس، إلا أنها لم تذكر أي أسماء محددة.

الجدار على الحدود المكسيكية
وعلقت على الجانب الأخلاقي لمسألة الجدار على الحدود مع المكسيك وقالت، إنه لا يحق للديمقراطيين المعارضين للمشروع، مهاجمة سياسة ترامب للهجرة، وتسميتها بغير الأخلاقية.

الديمقراطيين
وأضافت: “بصراحة لا أستطيع أن أسمع من الديمقراطيين الذين يريدون إتاحة الإجهاض في مرحلة متأخرة من الحمل، أي كلمات ومحاضرات حول ما هو أخلاقي ولا أخلاقي”.

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