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فوائد مذهلة للأناناس.. تعرّف عليها

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فوائد مذهلة للأناناس.. تعرّف عليها

فوائد مذهلة للأناناس.. تعرّف عليها
http://almnatiq.net/?p=687230
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تحتوي فاكهة الأناناس على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، كما تحتوي على مضادات الأكسدة والانزيمات التي تكافح الأمراض.

ومن فوائد الأناناس تسهيل الهضم، وتخفيف آلام المفاصل، وتقوية جهاز المناعة، وفوائد أخرى كما ورد في موقع hhdresearch.org على النحو التالي:

مضادات الأكسدة: الأناناس غني بمجموعة خاصة من مضادات الأكسدة تسمى فلافنويدات التي يتفرع ستة آلاف نوع. والوجبة الغنية بمضادات الأكسدة تقلل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والقلب.
تسهيل عملية الهضم: يساعد الأناناس على الهضم عبر مجموعة من الإنزيمات تسمى بروميلين التي تفتت جزيئات البروتين مما يسهل هضمها.

يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان: تقمع انزيمات البروميلين نمو الخلايا السرطانية في الجلد والمعدة والقولون وتحفز جهاز المناعة على صنع جزئيات تساعد كرات الدم البيضاء في القضاء على الخلايا السرطانية بشكل أكثر فعالية.

تقوية المناعة: استخدام الناس الأناناس كعلاج لآلاف السنين، ويساعد ما به من انزيمات وفيتامينات ومعادن في تقوية جهاز المناعة.

تخفيف آلام المفاصل: توجد أنواع عديدة من التهابات المفاصل، وقد أبدى العلماء اهتمامهم بدور البروميلين في علاج هذا العرض لما يمتلك من خصائص قوية مضادة للالتهابات.

تخفيف آلام جراحات الأسنان: ذكر الموقع أن دراسة طبية أظهرت أن مادة البروميلين الموجودة في الأناناس تخفف آلام ما بعد جراحات الأسنان.

يذكر أن كوب واحد من الأناناس يحتوي على 82.5 سعر حراري ويوفر 131 بالمئة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين سي وكذلك 76 بالمئة من الاحتياجات اليومية من المنجنيز.

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