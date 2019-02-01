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الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية بمعقل الحوثي في صعدة

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية بمعقل الحوثي في صعدة
http://almnatiq.net/?p=687236
المناطق_وكالات

حررت قوات الجيش اليمني، أمس الخميس، مناطق إستراتيجية في جبهات كتاف بمحافظة صعدة، من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري، إن قوات اللواء ٨٢ مشاة جبلي سيطرت بالكامل على سلسلة جبال القهر الإستراتيجية وقرية الرفقه وقرية الحَلفاء وقرية العقيمي وقرية المركب التي شهدت عمليات نزوح كبيرة نتيجه قصف المليشيا لتلك المناطق، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وأضاف المصدر أن تحرير هذه المناطق جاء بعد معارك عنيفة ضد المليشيات الانقلابية، أسفرت مقتل عن عدد من مسلحي المليشيا بينهم قياديان، وأسْر ثلاثة آخرين واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

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