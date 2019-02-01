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حاملا سكين في يده.. شاهد: عمالة تلاحق اللص “علي بابا” بعدما استولى على جوال ورفض دفع ثمنه بالرياض!

حاملا سكين في يده.. شاهد: عمالة تلاحق اللص “علي بابا” بعدما استولى على جوال ورفض دفع ثمنه بالرياض!
http://almnatiq.net/?p=687237
المناطق_الرياض

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعدد من الوافدين يطاردون “شخص” يرتدي الزي السعودي استولى على جهاز “جوال” من محلهم ورفض دفع قيمته، بالقرب من مركز الجمال التجاري الواقع بحي البطحاء بالرياض.

ويظهر الفيديو، “الشخص” وهو ممسك بـ”جوال” وفي يده الأخرى “سكين”، فيما يقوم عدد من العمالة الوافدة بالمملكة بملاحقته والصراخ في وجهه ومناداته بعباردة “على بابا”، في إشارة إلى أنه لص وقام بسرقتهم، فيما كان هذا الشخص يسير دون مبالاة، ولم يستجيب لهم ويهدد كل من يحاول الإقتراب منه بسكينه.

وظلت العمالة تطارده في الشارع حتى اسقطوه على الأرض، واستطاع أحدهم انتزاع الكيس الذي بداخله “الجوال”، حتى ظهر شخص آخر يحاول معرفة المشكلة وحل الأزمة.

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